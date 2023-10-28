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Глава МИД КНР назвал Тайвань главным вызовом для отношений с США

Глава МИД КНР назвал Тайвань главным вызовом для отношений с США Министр иностранных дел Китая Ван И на состоявшейся в Вашингтоне встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений. Как передает Report со ссылкой на ТАС
Другие страны
28 октября 2023 г. 10:26
Глава МИД КНР назвал Тайвань главным вызовом для отношений с США

Министр иностранных дел Китая Ван И на состоявшейся в Вашингтоне встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал Тайвань главным вызовом для китайско-американских отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД КНР.

"Самый большой вызов, с которым сталкиваются отношения Китая и Соединенных Штатов, - это опять же сторонники так называемого движения за независимость Тайваня", - заявил Ван И.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон должны "выступить решительно против" сепаратистских настроений на Тайване. Глава МИД КНР также указал на необходимость "принятия конкретных стратегических мер и действий" для пресечения попыток обеспечить независимость острова.

Ван И назвал сепаратистов в Тайбэе "главной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе". Он также изложил Салливану принципиальную позицию КНР по вопросам, касающимся споров в Южно-Китайском море.

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Версия на английском языке Chinese FM calls Taiwan main challenge for relations with US

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