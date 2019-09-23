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Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении противоречий с США

Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении

Китайские власти намерены обеспечивать стабильность международной ситуации в процессе преодоления торгово-экономических противоречий с Соединенными Штатами. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

"Мы урегулируем китайско-американские торгово-экономические трения на равноправной взаимовыгодной основе и приложим все возможные усилия к тому, чтобы отношения между КНР и США развивались за счет переговорного процесса и сотрудничества, на основе принципов обеспечения стабильности", - говорится в комментарии министра "Новая страница в эпоху великодержавной дипломатии с китайской спецификой", опубликованном на сайте центрального правительства по случаю приближающейся 70-летней годовщины образования КНР.

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