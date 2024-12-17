Глава МИД: КНР и США реализуют курс на стабильность отношений

Китай и США продолжают реализовывать курс на общую стабильность двухсторонних отношений.
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"Руководствуясь дипломатией глав государств, Китай и США продолжают реализовывать курс по обеспечению общей стабильности китайско-американских отношений на основе договоренностей, достигнутых в Сан-Франциско", - отметил дипломат.
Глава МИД КНР также добавил, что за минувший год Китай и США продолжали развивать практическое сотрудничество в таких областях, как борьба с наркотиками, изменение климата, а также в научно-технической сфере.