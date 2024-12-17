Глава МИД: КНР и США реализуют курс на стабильность отношений

Китай и США продолжают реализовывать курс на общую стабильность двухсторонних отношений.

Китай и США продолжают реализовывать курс на общую стабильность двухсторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе конференции по международной ситуации и китайской дипломатии.

"Руководствуясь дипломатией глав государств, Китай и США продолжают реализовывать курс по обеспечению общей стабильности китайско-американских отношений на основе договоренностей, достигнутых в Сан-Франциско", - отметил дипломат.

Глава МИД КНР также добавил, что за минувший год Китай и США продолжали развивать практическое сотрудничество в таких областях, как борьба с наркотиками, изменение климата, а также в научно-технической сфере.