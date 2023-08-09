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Глава МИД КНР 10-13 августа посетит Сингапур, Малайзию и Камбоджу

Глава МИД КНР 10-13 августа посетит Сингапур, Малайзию и Камбоджу Министр иностранных дел Китая Ван И с 10 по 13 августа нанесет визит в Сингапур, Малайзию и Камбоджу.
Другие страны
9 августа 2023 г. 12:28
Глава МИД КНР 10-13 августа посетит Сингапур, Малайзию и Камбоджу

Министр иностранных дел Китая Ван И с 10 по 13 августа нанесет визит в Сингапур, Малайзию и Камбоджу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению глав МИД Сингапура и Малайзии - Вивиана Балакришнана, Замбри Абдула Кадира, а также заместителя премьер-министра, руководителя внешнеполитического ведомства Камбоджи Прака Сокхона член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И 10-13 августа посетит указанные страны", - говорится в распространенном заявлении.

Как уточнила официальный представитель, страны Юго-Восточной Азии активно участвуют в проектах инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"), которую 10 лет назад выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Она подчеркнула, что Сингапур, Малайзия и Камбоджа - важные партнеры, с которыми Китай динамично развивает сотрудничество.

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