Глава МИД КНДР обвинила США и Южную Корею в планировании ядерного удара по Северной Корее

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинила США и Южную Корею в подготовке ядерного удара по КНДР.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинила США и Южную Корею в подготовке ядерного удара по КНДР.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Она не привела доказательств в подтверждение своих слов, но указала на регулярные консультации между Вашингтоном и Сеулом, в ходе которых, по словам Сон Хи, имел место такой заговор.

Чхве, заявившая, что ситуация на Корейском полуострове может стать "взрывоопасной" в любой момент, сказала Лаврову, что Северной Корее необходимо укреплять свой ядерный арсенал и оттачивать готовность нанести ответный ядерный удар в случае необходимости.

Чхве также заявила, что Северная Корея продолжит оказывать поддержку России в военном конфликте с Украиной.