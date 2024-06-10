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Глава МИД Китая заявил о всесторонней поддержке Ирана

Глава МИД Китая заявил о всесторонней поддержке Ирана Власти КНР поддерживают Иран, для которого наступил период серьезных испытаний.
Другие страны
10 июня 2024 г. 19:38
Глава МИД Китая заявил о всесторонней поддержке Ирана

Власти КНР поддерживают Иран, для которого наступил период серьезных испытаний.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в Нижнем Новгороде, где проходит совещание министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

"На текущем этапе иранская нация переживает серьезные испытания... Китай - всеобъемлющий стратегический партнер вашей страны, мы поддерживаем правительство и народ Ирана", - сказал Ван И.

Как уточнил глава МИД Китая, Пекин выступает в поддержку независимости, суверенитета, стабильности и развития Ирана.

"Я желаю, чтобы президентские выборы в Иране прошли гладко", - сказал он.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.

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