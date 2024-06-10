Глава МИД Китая заявил о всесторонней поддержке Ирана

Власти КНР поддерживают Иран, для которого наступил период серьезных испытаний.

Власти КНР поддерживают Иран, для которого наступил период серьезных испытаний.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в Нижнем Новгороде, где проходит совещание министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

"На текущем этапе иранская нация переживает серьезные испытания... Китай - всеобъемлющий стратегический партнер вашей страны, мы поддерживаем правительство и народ Ирана", - сказал Ван И.

Как уточнил глава МИД Китая, Пекин выступает в поддержку независимости, суверенитета, стабильности и развития Ирана.

"Я желаю, чтобы президентские выборы в Иране прошли гладко", - сказал он.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.