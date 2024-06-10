Глава МИД Китая заявил о всесторонней поддержке Ирана

Власти КНР поддерживают Иран, для которого наступил период серьезных испытаний.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в Нижнем Новгороде, где проходит совещание министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.
"На текущем этапе иранская нация переживает серьезные испытания... Китай - всеобъемлющий стратегический партнер вашей страны, мы поддерживаем правительство и народ Ирана", - сказал Ван И.
Как уточнил глава МИД Китая, Пекин выступает в поддержку независимости, суверенитета, стабильности и развития Ирана.
"Я желаю, чтобы президентские выборы в Иране прошли гладко", - сказал он.
Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.