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Глава МИД Китая впервые с 2020 года может посетить Японию

Глава МИД Китая впервые с 2020 года может посетить Японию Министр иностранных дел КНР Ван И может посетить Японию в феврале 2025 года.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 10:02
Глава МИД Китая впервые с 2020 года может посетить Японию

Министр иностранных дел КНР Ван И может посетить Японию в феврале 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Это будет первая поездка главы китайского МИД в Японию с ноября 2020 года.

Договоренность о визите была достигнута в ходе его встречи с японским коллегой Такэси Иваей в Пекине 25 декабря. Тогда японский МИД сообщил, что "Ван И в следующем году посетит Японию в ближайшее подходящее время".

Ожидается, что в ходе визита Ван И пройдет также мероприятие в рамках экономического диалога на высоком уровне.

В последние месяцы между Китаем и Японией наметился курс на стабилизацию двусторонних связей. В частности, в конце сентября Пекин и Токио договорились о постепенном возобновлении поставок японских морепродуктов на китайский рынок, приостановленных после начала слива в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) пообещало создать дополнительные группы специалистов для проверки уровня радиоактивности в океане в районе сброса, в которые войдут специалисты из КНР.

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