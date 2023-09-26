Глава МИД Китая: Си Цзиньпин указал США на путь дальнейшего сотрудничества

Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил властям США направление для дальнейшего сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил властям США направление для дальнейшего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с бывшим главой Минфина США, руководителем Paulson Institute Генри Полсоном.

"Председатель Си Цзиньпин четко обозначил дальнейшее направление для китайско-американских отношений, отметив, что они должны поддерживаться на принципах уважения друг к другу, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.

Ван И выразил надежду, что Вашингтон "вернется к рациональной и прагматичной стратегии в отношении Китая", в соответствии с которой примет необходимые меры. Он отметил, что нынешнее состояние отношений между двумя странами "не выгодно их народам и не соответствует ожиданиям международного сообщества".