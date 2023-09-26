О нас

Глава МИД Китая: Си Цзиньпин указал США на путь дальнейшего сотрудничества

Глава МИД Китая: Си Цзиньпин указал США на путь дальнейшего сотрудничества Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил властям США направление для дальнейшего сотрудничества.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 20:40
Глава МИД Китая: Си Цзиньпин указал США на путь дальнейшего сотрудничества

Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил властям США направление для дальнейшего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с бывшим главой Минфина США, руководителем Paulson Institute Генри Полсоном.

"Председатель Си Цзиньпин четко обозначил дальнейшее направление для китайско-американских отношений, отметив, что они должны поддерживаться на принципах уважения друг к другу, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.

Ван И выразил надежду, что Вашингтон "вернется к рациональной и прагматичной стратегии в отношении Китая", в соответствии с которой примет необходимые меры. Он отметил, что нынешнее состояние отношений между двумя странами "не выгодно их народам и не соответствует ожиданиям международного сообщества".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Армия США получила первые аэротакси
Армия США получила первые аэротакси
26 сентября 2023 г. 21:00
Словакия получила первый из 76 финских бронетранспортеров Patria 8x8
Словакия получила первый из 76 финских бронетранспортеров Patria 8x8
26 сентября 2023 г. 20:45
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 11-12 октября
Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 11-12 октября
26 сентября 2023 г. 20:31
Грузия запретила реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь
Грузия запретила реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь
26 сентября 2023 г. 20:28
Восемь новых членов кабмина принесли присягу королю Иордании
Восемь новых членов кабмина принесли присягу королю Иордании
26 сентября 2023 г. 19:10
В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт
В новой столице Индонезии разрешат только экологически чистый транспорт
26 сентября 2023 г. 18:36
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами
Профсоюзные активисты ворвались в здание Минтранса Франции с файерами
26 сентября 2023 г. 17:20
Швеция впервые за 10 лет депортировала граждан Ирака
Швеция впервые за 10 лет депортировала граждан Ирака
26 сентября 2023 г. 14:05
Марин Ле Пен: Вывоз войск и отзыв посла из Нигера - провал французской дипломатии
Марин Ле Пен: Вывоз войск и отзыв посла из Нигера - провал французской дипломатии
26 сентября 2023 г. 13:18
Япония выдвинула инициативу по переговорам о ядерной сделке с Ираном
Япония выдвинула инициативу по переговорам о ядерной сделке с Ираном
26 сентября 2023 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi