Глава МИД Китая: Си Цзиньпин указал США на путь дальнейшего сотрудничества

Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил властям США направление для дальнейшего сотрудничества.
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"Председатель Си Цзиньпин четко обозначил дальнейшее направление для китайско-американских отношений, отметив, что они должны поддерживаться на принципах уважения друг к другу, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.
Ван И выразил надежду, что Вашингтон "вернется к рациональной и прагматичной стратегии в отношении Китая", в соответствии с которой примет необходимые меры. Он отметил, что нынешнее состояние отношений между двумя странами "не выгодно их народам и не соответствует ожиданиям международного сообщества".