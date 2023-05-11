О нас

Глава МИД Китая предложил Франции осваивать новые сферы сотрудничества

Глава МИД Китая предложил Франции осваивать новые сферы сотрудничества Министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече со своей французской коллегой Катрин Колонной предложил непрерывно осваивать новые сферы взаимодействия между странами.
Другие страны
11 мая 2023 г. 08:12
Глава МИД Китая предложил Франции осваивать новые сферы сотрудничества

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора со своей французской коллегой Катрин Колонной предложил непрерывно осваивать новые сферы взаимодействия между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте МИД КНР.

"Китаю и Франции следует поддерживать тесные контакты на высоком уровне, постоянно осваивать новые сферы сотрудничества", - приводится слова Цинь Гана в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что власти КНР заинтересованы в усилении взаимной открытости китайского и французского рынков. Цинь Ган также указал на важность обеспечения надежных цепочек поставок с участием двух стран.

"Необходимо усилить сотрудничество по международным вопросам, сообща противодействовать глобальным вызовам", - добавил министр.

По его словам, Пекин будет неуклонно проводить политику по снятию ограничений во внешнеэкономическом взаимодействии, стимулировать формирование интенсивной модели развития. Цинь Ган отметил, что Китай готов к плодотворному сотрудничеству со всеми странами, чтобы сообща использовать существующие благоприятные возможности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin və Fransanın xarici işlər nazirləri telefonla danışıb

Самое важное

Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi