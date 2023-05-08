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Глава МИД Китая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию

Глава МИД Китая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию Глава МИД Китая Цинь Ган 8-12 мая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию.
Другие страны
8 мая 2023 г. 12:17
Глава МИД Китая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию

Глава МИД Китая Цинь Ган 8-12 мая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

"Член Госсовета, глава МИД КНР Цинь Ган посетит ФРГ, Францию и Норвегию 8-12 мая по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих стран - Анналены Бербок, Катрин Колонна и Анникен Хюитфельт", - сообщили в МИД.

Он ранее в рамках встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость переосмысления американскими властями своей политики в отношении КНР.

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