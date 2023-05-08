Глава МИД Китая посетит Германию, Францию ​​и Норвегию

Глава МИД Китая Цинь Ган 8-12 мая посетит Германию, Францию и Норвегию.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
"Член Госсовета, глава МИД КНР Цинь Ган посетит ФРГ, Францию и Норвегию 8-12 мая по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих стран - Анналены Бербок, Катрин Колонна и Анникен Хюитфельт", - сообщили в МИД.
Он ранее в рамках встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость переосмысления американскими властями своей политики в отношении КНР.