Глава МИД Китая: Поддерживаем независимость и суверенитет Палестины со столицей Восточный Иерусалим

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Китай поддерживает независимость и суверенитет Палестины со столицей Восточный Иерусалим на основе границ 1967 года".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом министр иностранных дел Китая Ванг И сообщил на встрече, проведенной в Пекине со специальными представителями главы Палестины Махмуда Аббаса Ахмедом Маждалани и Набилем Шаасом.

Глава МИД Китая также затронул вопрос о принятии в Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на запугивания США, резолюции о непризнании Иерусалима столицей Израиля. Он отметил, что эта резолюция также имеет смысл призыва к ускорению мирного процесса на Ближнем Востоке.