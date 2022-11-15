Глава МИД Китая: Мы против исключения России из состава G20

Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок.

Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Главы МИД двух стран проводят двустороннюю встречу на полях саммита на индонезийском острове Бали.

"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право РФ на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван И.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита выразил надежду, что РФ исключат из "Большой двадцатки".