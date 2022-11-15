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Глава МИД Китая: Мы против исключения России из состава G20

Глава МИД Китая: Мы против исключения России из состава G20 Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 10:33
Глава МИД Китая: Мы против исключения России из состава G20

Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Главы МИД двух стран проводят двустороннюю встречу на полях саммита на индонезийском острове Бали.

"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право РФ на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван И.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита выразил надежду, что РФ исключат из "Большой двадцатки".

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Версия на азербайджанском языке Çin XİN rəhbəri: “Rusiyanın G20-dən çıxarılmasının əleyhinəyik”
Версия на английском языке FM: China against Russia’s exclusion from G20

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