Глава МИД: Китай надеется на открытое сотрудничество с ЕС

Китай надеется, что Европа будет придерживаться принципов свободного сотрудничества и свободной торговли, с уважением относиться к озабоченностям КНР.

Китай надеется, что Европа будет придерживаться принципов свободного сотрудничества и свободной торговли, с уважением относиться к озабоченностям КНР.

Как передает Report со ссылкой на МИД Китая, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ван И на встрече с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Торговые противоречия являются проблемой в процессе китайско-европейского сотрудничества. <...> Китай надеется, что ЕС будет придерживаться принципов открытого сотрудничества, поддерживать свободную торговлю, двигаться к Китаю и уделять внимание разумным озабоченностям друг друга", - отметил Ван И.

Стороны также обменялись взглядами по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, - развитие ИИ, глобальное сотрудничество и украинский кризис.

Китайский министр повторил принципиальную позицию Китая и выразил надежду на "неуклонное продвижение мирных переговоров на основе консенсуса всех заинтересованных сторон и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности в Европе".