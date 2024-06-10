Глава МИД Казахстана примет участие в мероприятии БРИКС

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в министерской сессии диалога БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в министерской сессии диалога БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"10-11 июня 2024 года заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова совершит визит в Российскую Федерацию для участия в министерской сессии диалога БРИКС с развивающимися странами. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", - сказал Смадияров.