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Глава МИД Казахстана примет участие в мероприятии БРИКС

Глава МИД Казахстана примет участие в мероприятии БРИКС Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в министерской сессии диалога БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.
Другие страны
10 июня 2024 г. 11:19
Глава МИД Казахстана примет участие в мероприятии БРИКС

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в министерской сессии диалога БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"10-11 июня 2024 года заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова совершит визит в Российскую Федерацию для участия в министерской сессии диалога БРИКС с развивающимися странами. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", - сказал Смадияров.

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Версия на английском языке Kazakhstan's foreign minister to attend BRICS event

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