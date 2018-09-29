Глава МИД Катар: Идея США о создании "арабского НАТО" может провалиться

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Остающийся неурегулированным более года кризис между государствами Персидского залива может поставить крест на идее США по созданию Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название "арабской НАТО").

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", такое мнение выразил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, участвующий в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Реальным испытанием для Ближневосточного стратегического альянса, к которому призывают Соединенные Штаты, станет кризис в Персидском заливе. Новый альянс потерпит неудачу, если не будут разрешены разногласия между странами коалиции относительно основополагающих принципов безопасности", - заявил глава внешнеполитического ведомства Катара.

Он также подтвердил свое участие во встрече глав МИД Совета сотрудничества арабских государства Персидского залива (ССАГПЗ), Египта и Иордании под председательством госсекретаря США Майкла Помпео на полях ГА ООН. На ней Помпео представил идеи Вашингтона по сотрудничеству в области безопасности в регионе.