О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Канады заразилась коронавирусом

Глава МИД Канады заразилась коронавирусом Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что результат ее экспресс-теста на коронавирус оказался положительным и она вынуждена уйти в самоизоляцию.
Другие страны
21 декабря 2021 г. 03:37
Глава МИД Канады заразилась коронавирусом
Мелани Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что результат ее экспресс-теста на коронавирус оказался положительным и она вынуждена уйти в самоизоляцию.

Как передает Report, об этом политик написала на своей странице в Twitter.

"Следуя рекомендациям служб здравоохранения, я изолировалась и продолжу работать онлайн, пока не получу результаты своего ПЦР-теста", - говорится в сообщении. Жоли также напомнила о необходимости вакцинации и ревакцинации для того, чтобы обеспечить семьям безопасность в праздничные выходные.

Кроме того, глава ведомства подчеркнула, что тестирования недостаточно, чтобы сдержать распространение вируса, и призвала соблюдать антиковидные меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kanadanın XİN rəhbərində virus aşkarlanıb

Другие новости из категории

Число жертв пожара в японской Осаке выросло до 25
Число жертв пожара в японской Осаке выросло до 25
21 декабря 2021 г. 04:11
Вооруженный мужчина в Париже отпустил одну из двух заложниц
Вооруженный мужчина в Париже отпустил одну из двух заложниц
21 декабря 2021 г. 02:05
Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити возросло до 90
Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити возросло до 90
21 декабря 2021 г. 01:32
​​​​​​​Крушение грузового судна у берегов Мадагаскара, погибли 17 человек
​​​​​​​Крушение грузового судна у берегов Мадагаскара, погибли 17 человек
20 декабря 2021 г. 21:49
В полиции Лондона проверяют сообщение о нападении на посольство Беларуси
В полиции Лондона проверяют сообщение о нападении на посольство Беларуси
20 декабря 2021 г. 20:00
Британия выделила 37 млн долларов на вакцинацию бездомных от COVID-19
Британия выделила 37 млн долларов на вакцинацию бездомных от COVID-19
20 декабря 2021 г. 19:32
В Германии планируют ввести легкий локдаун с 28 декабря
В Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря
20 декабря 2021 г. 18:33
Число жертв тайфуна Раи на Филиппинах выросло до 375 человек
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах выросло до 375 человек
20 декабря 2021 г. 17:21
В Бельгии разрешили прививать от COVID-19 детей с пяти лет
В Бельгии разрешили прививать от COVID-19 детей с пяти лет
20 декабря 2021 г. 17:06
ВЭФ отменили из-за ситуации с омикрон-штаммом
ВЭФ отменили из-за ситуации с "омикрон"-штаммом
20 декабря 2021 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi