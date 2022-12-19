Глава МИД Канады объявила о начале процесса конфискации активов Абрамовича

Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине.

Власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича, находящегося под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли, которое распространило внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада арестует и будет добиваться конфискации 26 млн долларов от компании Granite Capital Holdings Ltd ["Гранит кэпитал холдингс"], которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями в соответствии с [положениями канадского закона] об Особых экономических мерах (Россия)", - говорится в документе.

В нем отмечается, что это первый случай, когда Оттава решила использовать положение данного закона, которое позволяет государству проводить конфискацию активов находящихся под санкциями граждан. Для этого глава МИД Канады должна будет обратиться в суд, а в случае положительного решения суда данные средства будут направлены "на восстановление Украины".