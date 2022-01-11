Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил, что заразился коронавирусом.
Как передает Report, об этом написал он в своем
"Действительно, у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя отлично, так как привит. Идите делать прививки, надевайте маски, мы переживем это вместе", - отметил министр.
Сейчас он находится дома в изоляции. Израильские СМИ пишут, что вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также сообщается, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости с премьер-министром Нафтали Беннетом и другими высокопоставленными политиками.
Лапид должен был провести собрание своей партии "Еш Атид" в понедельник днем, но отменил его из-за подозрения на COVID-19.