Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил, что заразился коронавирусом.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил, что заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter .

"Действительно, у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя отлично, так как привит. Идите делать прививки, надевайте маски, мы переживем это вместе", - отметил министр.

Сейчас он находится дома в изоляции. Израильские СМИ пишут, что вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также сообщается, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости с премьер-министром Нафтали Беннетом и другими высокопоставленными политиками.

Лапид должен был провести собрание своей партии "Еш Атид" в понедельник днем, но отменил его из-за подозрения на COVID-19.