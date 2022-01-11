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Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

Глава МИД Израиля заразился коронавирусом Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил, что заразился коронавирусом.
Другие страны
11 января 2022 г. 05:48
Глава МИД Израиля заразился коронавирусом
Яир Лапид

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил, что заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter.

"Действительно, у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя отлично, так как привит. Идите делать прививки, надевайте маски, мы переживем это вместе", - отметил министр.

Сейчас он находится дома в изоляции. Израильские СМИ пишут, что вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также сообщается, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости с премьер-министром Нафтали Беннетом и другими высокопоставленными политиками.

Лапид должен был провести собрание своей партии "Еш Атид" в понедельник днем, но отменил его из-за подозрения на COVID-19.

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