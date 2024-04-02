Глава МИД Израиля выразил соболезнования WCK из-за инцидента в Газе

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац выразил соболезнования семьям сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), погибших в секторе Газа, и пообещал, что обстоятельства случившегося будут тщательно расследованы для предотвра

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил соболезнования семьям сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), погибших в секторе Газа, и пообещал, что обстоятельства случившегося будут тщательно расследованы для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как передает Report, об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Я выражаю свои соболезнования странам и семьям сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen, погибших в секторе Газа. Армия обороны Израиля и лица, принимающие решения, делают и будут делать все, чтобы предотвратить причинение вреда гражданскому населению. Инцидент будет расследован компетентными органами, чтобы убедиться, что необходимые выводы сделаны для гарантии безопасности сотрудников гуманитарных организаций в будущем", - написал он.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что лично выразил соболезнования руководству WCK в связи с гибелью сотрудников организации. Он заверил, что армия уже начала тщательное, независимое и прозрачное расследование обстоятельств случившегося, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. Результаты этой проверки станут достоянием общественности, пообещал Хагари.

2 апреля гуманитарная организация World Central Kitchen, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилю к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Среди убитых - четверо иностранцев - граждане Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши.