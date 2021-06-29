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Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ

Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве гостя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.
Другие страны
29 июня 2021 г. 12:24
Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл cегодня с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве гостя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в ходе двухдневного визита Лапида состоятся официальные церемонии открытия посольства Израиля в Абу-Даби и генерального консульства еврейского государства в Дубае. Сам глава израильского внешнеполитического ведомства охарактеризовал сегодня в публикации в Twitter начинающийся визит в ОАЭ как исторический.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

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