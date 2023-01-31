Глава МИД Израиля в ближайшее время посетит Киев

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил о намерении в ближайшее время посетить Киев.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил о намерении в ближайшее время посетить Киев.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, он выступил с этим заявлением на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Израиль.

"Несколько дней назад я разговаривал с моим коллегой на Украине, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, и проинформировал его, что в ближайшие недели израильское посольство в Киеве возобновит свою деятельность в полном объеме. Я также проинформировал его о своем плане посетить Киев и стать первым министром с Ближнего Востока, посетившим Киев, в ближайшем будущем", - сказал глава израильского МИД.

Напомним, что 19 января Коэн сообщил в Twitter, что созвонился с Кулебой. Это была его первая телефонная беседа с украинским коллегой с момента назначения на пост главы МИД в конце декабря.