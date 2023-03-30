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Глава МИД Израиля уволил генконсула страны в Нью-Йорке

Глава МИД Израиля уволил генконсула страны в Нью-Йорке Глава израильского МИД Эли Коэн заявил об увольнении генерального консула страны в Нью-Йорке Асафа Замира, который ранее заявил о намерении уйти в отставку в знак протеста против судебной реформы в Израиле.
Другие страны
30 марта 2023 г. 18:21
Глава МИД Израиля уволил генконсула страны в Нью-Йорке

Глава израильского МИД Эли Коэн заявил об увольнении генерального консула страны в Нью-Йорке Асафа Замира, который ранее заявил о намерении уйти в отставку в знак протеста против судебной реформы в Израиле.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Асаф Замир объявил о своей отставке в Twitter, но хотел оставаться на этой должности в течение неопределенного времени. Я решил уволить его незамедлительно", - написал Коэн на своей странице в Twitter.

"Дипломат, занимающий одну из политических сторон, не может представлять Государство Израиль ни дня. Удачи в дальнейшем", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Nyu-Yorkdakı baş konsulu vəzifəsindən azad edilib

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