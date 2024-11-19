Глава МИД Израиля считает Ирак ответственным за действия проиранских групп

Израиль возлагает на власти Ирака ответственность за действия с его территории проиранских вооруженных формирований, направленные против еврейского государства, и оставляет за собой право на самооборону.

Израиль возлагает на власти Ирака ответственность за действия с его территории проиранских вооруженных формирований, направленные против еврейского государства, и оставляет за собой право на самооборону.

Как передает Report , об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар, потребовав от ООН срочно принять меры на этом направлении.

На своей странице в соцсети X он сообщил, что направил соответствующее письмо председателю Совета Безопасности ООН, которым сейчас является постоянный представитель Великобритании Барбара Вудворд.

"Сегодня вечером (18 ноября - ред.) я направил письмо председателю Совета Безопасности ООН, в котором призвал к незамедлительным действиям по поводу деятельности проиранских формирований в Ираке, территория которого используется для нападений на Израиль. Я подчеркнул, что правительство Ирака ответственно за все, что происходит на его территории, и что Израиль имеет право на самооборону, как это закреплено в Уставе ООН, чтобы защищать себя и своих граждан", - написал Саар.

По словам министра, он "призвал Совет Безопасности [ООН] действовать незамедлительно, чтобы убедиться, что иракское правительство выполняет свои обязательства в соответствии с международным правом, и обеспечить прекращение этих атак".

Напомним, что ранее советник премьер-министра Ирака по политическим вопросам Фади Аш-Шамри сообщил "Известиям", что Багдад принял ряд мер для недопущения использования своего сухопутного и воздушного пространства в военных целях.

"Ирак ясно заявлял о своем неприятии любых попыток использовать его сухопутное или воздушное пространство в военных целях, поскольку это расширит конфликт, и чтобы подтвердить эту позицию, Багдад принял ряд военных мер", — рассказал чиновник.