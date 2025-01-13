Глава МИД Израиля Саар обсудил с британским коллегой Газу, Иран, Ливан и Сирию

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил на встрече в Иерусалиме со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми Иран, Ливан, Сирию и ситуацию в секторе Газа.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил на встрече в Иерусалиме со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми Иран, Ливан, Сирию и ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на его странице в соцсети Х.

"Мы обсудили широкий круг вопросов, включая Сирию, Ливан и иранскую угрозу. Я подчеркнул намерение Израиля заключить сделку по заложникам в Газе", - говорится в публикации.

"Израиль является столпом силы и стабильности в регионе и останется таковым", - добавил Саар.