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Глава МИД Израиля с семьями заложников прибыл в Нью-Йорк на заседание по ХАМАС

Глава МИД Израиля с семьями заложников прибыл в Нью-Йорк на заседание по ХАМАС Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац вместе с членами семей удерживаемых в секторе Газа заложников прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН.
Другие страны
11 марта 2024 г. 17:25
Глава МИД Израиля с семьями заложников прибыл в Нью-Йорк на заседание по ХАМАС

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац вместе с членами семей удерживаемых в секторе Газа заложников прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на нем будет обсуждаться доклад спецпредставителя организации о сексуальных преступлениях, совершенных сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Вместе с членами семей похищенных, удерживаемых ХАМАС в заложниках, я прибыл в Нью-Йорк на сегодняшнее заседание в Совете Безопасности ООН", - написал Кац в соцсети "X". "Мы сделаем все, чтобы вернуть похищенных домой", - добавил он.

Израильская делегация во главе с министром "примет участие в дискуссии [по докладу спецпредставителя] в Совете Безопасности ООН, проведет встречу с автором доклада, специальным представителем ООН по вопросам сексуального насилия в зонах конфликтов Прамилой Паттен, а также посетит специальный прием с участием мэра Нью-Йорка Эрика Адамса", - сообщили в пресс-службе израильского МИД.

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