Глава МИД Израиля призвал ужесточить санкции против Ирана после ударов в Йемене

Глава израильского МИД Исраэль Кац после ударов истребителей ВВС Израиля по целям хуситов в Йемене призвал международное сообщество усилить санкции в отношении Ирана.

Глава израильского МИД Исраэль Кац после ударов истребителей ВВС Израиля по целям хуситов в Йемене призвал международное сообщество усилить санкции в отношении Ирана.

Как передает Report , его заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля.

"Настало время международному сообществу максимально усилить санкции в отношении Ирана, под руководством которого хуситы наносят фатальный ущерб свободе судоходства и торговым путям. Иран поддерживает, обучает и финансирует хуситов как часть регионального комплекса террористических организаций, которые он использует для нападений на нашу страну. Израиль не будет терпеть и сдерживаться, а нанесет удар по каждому, кто представляет угрозу для его граждан", - заявил Кац.

Напомним, что самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена.