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Глава МИД Израиля прибыл с визитом в Японию впервые за 15 лет

Глава МИД Израиля прибыл с визитом в Японию впервые за 15 лет Глава МИД Израиля Гидеон Саар прибыл в Токио с двухдневным официальным визитом.
Другие страны
13 мая 2025 г. 11:05
Глава МИД Израиля прибыл с визитом в Японию впервые за 15 лет

Глава МИД Израиля Гидеон Саар прибыл в Токио с двухдневным официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

"Министр иностранных дел Гидеон Саар только что прибыл в Токио, где начнется его официальный визит в Японию. Это первый визит главы израильского МИД в Японию с начала войны и за последние 15 лет", - сказано в сообщении.

В рамках визита он проведeт встречи с рядом высокопоставленных представителей правительства Японии, включая министра иностранных дел Такэси Иваю, а также с членами парламентской группы дружбы Япония-Израиль.

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