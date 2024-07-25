Глава МИД Израиля предупредил о возможности эскалации на границе с Ливаном

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил о возможности эскалации боевых действий против движения "Хезболлах" на границе с Ливаном, если вооруженные радикалы не отступят из приграничной зоны за реку Литани.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил о возможности эскалации боевых действий против движения "Хезболлах" на границе с Ливаном, если вооруженные радикалы не отступят из приграничной зоны за реку Литани.

Как передает Report , об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Существует высокая вероятность того, что будет более крупный конфликт с Ливаном... Мы не примем формулу "тишина в обмен на тишину" (в районе границы с Ливаном - ред.). У нас около 70 тыс. человек эвакуированы с севера, и мы не можем вернуть их обратно", - сказал Кац,

Он вновь потребовал от движения "Хезболлах" отойти от границы за реку Литани.

Вместе с тем, по его словам, возможное заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа может способствовать ослаблению напряженности во всем регионе.

Ранее в четверг командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что израильские ВВС находятся в состоянии повышенной готовности и способны в любой момент нанести сокрушительный удар по целям в Ливане.