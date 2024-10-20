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Глава МИД Израиля поручил принять меры против решения Макрона по Euronaval

Глава МИД Израиля поручил принять меры против решения Макрона по Euronaval Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил ведомству предпринять юридические и дипломатические шаги против действий президента Франции Эмманюэля Макрона после того, как Париж фактически отказал израильским компаниям в возможности участвовать в межд
Другие страны
20 октября 2024 г. 19:02
Глава МИД Израиля поручил принять меры против решения Макрона по Euronaval

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил ведомству предпринять юридические и дипломатические шаги против действий президента Франции Эмманюэля Макрона после того, как Париж фактически отказал израильским компаниям в возможности участвовать в международной выставке военно-морской техники Euronaval.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Я дал указание МИД принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Макрона помешать израильским компаниям представлять свою продукцию на Euronaval в Париже в будущем месяце. Повторный инцидент такого бойкота израильских компаний путем навязывания неприемлемых условий является антидемократической мерой, которая, на наш взгляд, недопустима", - заявил Кац.

Кац призвал Макрона "полностью отменить эту практику".

"Франция, как и весь западный мир, должна быть с нами (Израилем - ред.), а не против нас", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İsrai XİN rəhbəri Makronun "Euronaval"la bağlı qadağasına qarşı tədbir görülməsi barədə göstəriş verib

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