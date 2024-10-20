Глава МИД Израиля поручил принять меры против решения Макрона по Euronaval

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил ведомству предпринять юридические и дипломатические шаги против действий президента Франции Эмманюэля Макрона после того, как Париж фактически отказал израильским компаниям в возможности участвовать в межд

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил ведомству предпринять юридические и дипломатические шаги против действий президента Франции Эмманюэля Макрона после того, как Париж фактически отказал израильским компаниям в возможности участвовать в международной выставке военно-морской техники Euronaval.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Я дал указание МИД принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Макрона помешать израильским компаниям представлять свою продукцию на Euronaval в Париже в будущем месяце. Повторный инцидент такого бойкота израильских компаний путем навязывания неприемлемых условий является антидемократической мерой, которая, на наш взгляд, недопустима", - заявил Кац.

Кац призвал Макрона "полностью отменить эту практику".

"Франция, как и весь западный мир, должна быть с нами (Израилем - ред.), а не против нас", - добавил он.