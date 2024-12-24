Глава МИД Израиля поручил дипведомствам активизировать усилия по признанию хуситов террористами

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во вторник дал указания дипломатическим ведомствам Израиля по всей Европе добиваться признания йеменских повстенцев-хуситов террористической организацией.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во вторник дал указания дипломатическим ведомствам Израиля по всей Европе добиваться признания йеменских повстанцев-хуситов террористической организацией.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что заявление министра было сделано спустя несколько часов после перехвата выпущенной из Йемена баллистической ракеты.

"Хуситы представляют угрозу не только для Израиля, но и для региона, и для всего мира. (...) Самый простой и необходимый шаг - объявить их террористической организацией", - заявил Саар.