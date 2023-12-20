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Глава МИД Израиля поддержал на Кипре планы создания морского коридора для Газы

Глава МИД Израиля поддержал на Кипре планы создания морского коридора для Газы Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с визитом на Кипр, поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 18:20
Глава МИД Израиля поддержал на Кипре планы создания морского коридора для Газы

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с визитом на Кипр, поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства Израиля написал на своей странице в соцсети "X".

"Я встретился на Кипре со своим другом, министром иностранных дел Константиносом Комбосом, и посетил с ним порт Ларнаки, чтобы способствовать открытию морского коридора между Кипром и Газой", - написал он.

По его словам, коридор "будет находиться под координируемой Израилем инспекцией в сфере безопасности и разорвет экономическую зависимость сектора Газа от Государства Израиль".

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