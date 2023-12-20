Глава МИД Израиля поддержал на Кипре планы создания морского коридора для Газы

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с визитом на Кипр, поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с визитом на Кипр, поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства Израиля написал на своей странице в соцсети "X".

"Я встретился на Кипре со своим другом, министром иностранных дел Константиносом Комбосом, и посетил с ним порт Ларнаки, чтобы способствовать открытию морского коридора между Кипром и Газой", - написал он.

По его словам, коридор "будет находиться под координируемой Израилем инспекцией в сфере безопасности и разорвет экономическую зависимость сектора Газа от Государства Израиль".