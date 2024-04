Глава МИД Израиля поблагодарил Сенат США за принятие пакета помощи

Глава израильского МИД Исраэль Кац поблагодарил Сенат США за принятие пакета помощи Израилю.

Как передает Report , об этом сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац на своей странице в соцсети "X".

"Я благодарю Сенат США за принятие подавляющим двухпартийным большинством пакета помощи Израилю", - говорится в публикации.

Он также отметил, что принятый пакет помощи является ярким свидетельством силы альянса США и Израиля и посылает "мощный сигнал" всем их врагам.

I thank the U.S. Senate for passing the Israel aid package tonight with an overwhelming bipartisan majority.



As we mark 200 days to the barbaric October 7th terror attack by Hamas, Israel and the United States stand together in the fight against terrorism, defending democracy…