Глава МИД Израиля отменил встречи с шефом БАПОР

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, потребовав отставки руководителя БАПОР

МИД Израиля отменяет все встречи своих представителей с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, потребовав отставки руководителя БАПОР в связи с подозрениями о возможном участии нескольких сотрудников агентства в атаке радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Я только что отменил встречи главы БАПОР Филиппа Лаззарини с официальными лицами из Министерства иностранных дел Израиля в среду. Сотрудники БАПОР участвовали в резне 7 октября. Лаззарини должен сделать выводы и подать в отставку. Тем, кто поддерживает терроризм, здесь не рады", - написал Кац на своей странице в соцсети X.

Ранее, израильская разведка "Моссад" обвинила 190 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к убийствам и похищениям во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года и опубликовала их список.

190 работников составляют почти 15% от общего числа сотрудников агентства в Газе, насчитывающего около 13 тыс. человек.

Несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля.