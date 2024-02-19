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Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон-грата

Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон-грата Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 15:03
Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон-грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил перед беседой с бразильским послом, которого вызвали в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем после сравнения Израиля с гитлеровской Германией, которое сделал бразильский президент.

"Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится", - отметил министр.

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Версия на английском языке Israel declares Brazil’s Lula ‘persona non grata’ over comparison of Gaza war to Holocaust
Версия на азербайджанском языке İsrail XİN Braziliya Prezidentini arzuolunmaz şəxs elan edib

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