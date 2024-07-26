Глава МИД Израиля обвинил Иран в саботаже на железных дорогах Франции

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что за акциями саботажа, серьезно осложнившими в пятницу движение скоростных поездов на ряде направлений во Франции, стоят иранские радикальные силы.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что за акциями саботажа, серьезно осложнившими в пятницу движение скоростных поездов на ряде направлений во Франции, стоят иранские радикальные силы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он написал в соцсетях.

Кац напомнил, что "предупреждал на этой неделе своего французского коллегу Стефана Сежурне на основе имеющейся у Израиля информации, что иранцы планируют террористические атаки против делегации Израиля и всех других участников Олимпиады".

Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила ранее в пятницу, что подверглась массированной атаке с целью парализовать сеть скоростных поездов.

В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска "констатированы три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока". По данным французских СМИ, движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже, и восстановить его обещают лишь в понедельник.

По сообщениям европейских СМИ, нарушено также скоростное железнодорожное сообщение с Великобританией, Германией и Нидерландами.