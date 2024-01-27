Глава МИД Израиля обещал добиться прекращения работы БАПОР в Газе

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что намерен добиваться полного прекращения работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что намерен добиваться полного прекращения работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом израильский министр написал на своей странице в соцсети "Х".

"При моем руководстве МИД Израиля будет вести политику, которая гарантирует, что БАПОР с учетом всех сопутствующих факторов не станет частью будущих реалий. Мы будем работать над привлечением поддержки обеих главных партий США, поддержи ЕС и других стран по всему миру в рамках политики по остановке работы БАПОР в Газе", - написал он.

Кац также заявил, что множество сотрудников БАПОР оказывают помощь радикальному движению ХАМАС, и призвал ООН незамедлительно принять меры против руководства агентства.