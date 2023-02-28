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Глава МИД Израиля назвал Иран "раковой опухолью" и не исключил военных действий

Глава МИД Израиля назвал Иран "раковой опухолью" и не исключил военных действий Израиль рассматривает возможность военных шагов в отношении Ирана.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 18:42
Глава МИД Израиля назвал Иран раковой опухолью и не исключил военных действий

Израиль рассматривает возможность военных шагов в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине.

По его словам, Иран похож на опухоль: "Это государство финансирует ХАМАС, "Джихад" и "Хезболлу".

Министр призвал к принятию решительных шагов в отношении Тегерана. По его словам, одна из опций "решения проблемы" - это санкции. В качестве второй опции Израиль, по его словам, рассматривает военное вмешательство.

"Вторая - у нас на столе также убедительная военная опция. И согласно нашим спецслужбам и по нашей информации, сейчас подходящее время предпринять эти два шага", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “İsrail İranla bağlı hərbi addımlar nəzərdən keçirir”

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