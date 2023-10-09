Глава МИД Израиля: Израильтяне по всему миру горят желанием вернуться в страну

Израильтяне по всему миру изъявили желание вернуться в Израиль как можно скорее, чтобы стать волонтером и протянуть руку помощи нуждающимся.

Израильтяне по всему миру изъявили желание вернуться в Израиль как можно скорее, чтобы стать волонтером и протянуть руку помощи нуждающимся.

Как передает Report, об этом глава МИД Израиля Эли Коэн написал в социальной сети "Х".

По его словам, данный жест является наглядным примером силы духа израильского народа: "Это израильский дух - мы победим".

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".