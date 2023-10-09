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Глава МИД Израиля: Израильтяне по всему миру горят желанием вернуться в страну

Глава МИД Израиля: Израильтяне по всему миру горят желанием вернуться в страну Израильтяне по всему миру изъявили желание вернуться в Израиль как можно скорее, чтобы стать волонтером и протянуть руку помощи нуждающимся.
Другие страны
9 октября 2023 г. 12:08
Глава МИД Израиля: Израильтяне по всему миру горят желанием вернуться в страну

Израильтяне по всему миру изъявили желание вернуться в Израиль как можно скорее, чтобы стать волонтером и протянуть руку помощи нуждающимся.

Как передает Report, об этом глава МИД Израиля Эли Коэн написал в социальной сети "Х".

По его словам, данный жест является наглядным примером силы духа израильского народа: "Это израильский дух - мы победим".

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке Israeli FM: 'We will win'
Версия на азербайджанском языке İsrail XİN başçısı: “Biz qalib gələcəyik”

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