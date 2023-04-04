Глава МИД: Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине

Израиль поддерживает Украину и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь.

Израиль поддерживает Украину и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник находящейся в Чехии с визитом израильский министр иностранных дел Эли Коэн.

"Израиль поддерживает Украину и будет продолжать оказывать ей гуманитарную помощь", - сказал он.

Коэн провел переговоры со своим чешским коллегой Яном Липавским. Они обсуждали, в частности, санкции против Ирана.

"Важно, чтобы мы в нынешнее время поняли, что должны ввести дальнейшие санкции против Ирана, и это должно было бы произойти в июне", - сказал Коэн. Ранее очередные санкции против Ирана, как отметило агентство ČTK, ввели США и Евросоюз.

По данным агентства, министры в ходе переговоров подтвердили решимость своих стран развивать стратегическое партнерство. Липавский отметил необходимость расширить взаимодействие Израиля и Чехии в торгово-экономической и научно-технической областях, а также в сфере безопасности. В мае в Тель-Авиве состоится очередное, четвертое заседание израильско-чешского форума экспертов, на котором главной темой обсуждения станет энергетика.