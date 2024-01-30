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Глава МИД: Израиль не прекратит операцию в Газе и в случае освобождения всех заложников

Глава МИД: Израиль не прекратит операцию в Газе и в случае освобождения всех заложников Израиль не намерен прекращать операцию в Газе и в случае освобождения всех заложников, которых удерживает радикальное движение ХАМАС.
Другие страны
30 января 2024 г. 23:07
Глава МИД: Израиль не прекратит операцию в Газе и в случае освобождения всех заложников

Израиль не намерен прекращать операцию в Газе и в случае освобождения всех заложников, которых удерживает радикальное движение ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац в интервью германской газете Bild.

"Мы хотели бы освободить заложников, а это произойдет только при военном давлении в Газе, Хан-Юнисе и во всех других местах, где присутствует ХАМАС. И другие страны, такие как Египет, должны продолжать оказывать давление на ХАМАС. Но мы не согласимся прекратить войну, пока ХАМАС не будет побеждено как в военном, так и политическом плане", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке İsrail XİN rəhbəri: Bütün girovlar azad edilsə belə, Qəzzada əməliyyatı dayandırmayacağıq

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