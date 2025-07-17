Глава МИД: Израиль намерен сохранить статус-кво на юге Сирии

Израиль намерен сохранить статус-кво в южных районах Сирии и обеспечить безопасность у своих границ.

Израиль намерен сохранить статус-кво в южных районах Сирии и обеспечить безопасность у своих границ.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Наши интересы в Сирии известны, ограничены и ясны. Прежде всего - сохранить статус-кво на юге Сирии, вблизи нашей границы, и не допустить появления угроз для Израиля в этом районе. Второе - предотвратить ущерб друзской общине, с которой у нас есть крепкая и прочная связь", - сказал он.

Он подчеркнул, что, с точки зрения еврейского государства, "любое нарушение израильских интересов в Сирии не может остаться без ответа".

Ранее во вторник израильская армия заявила, что нанесла удар по комплексу зданий сирийского Генштаба в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы.