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Глава МИД: Израиль надеется на укрепление диалога с ЕС при новом составе Еврокомиссии

Глава МИД: Израиль надеется на укрепление диалога с ЕС при новом составе Еврокомиссии Израиль рассчитывает укрепить диалог с Евросоюзом после начала работы нового состава Еврокомиссии.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 21:16
Глава МИД: Израиль надеется на укрепление диалога с ЕС при новом составе Еврокомиссии

Израиль рассчитывает укрепить диалог с Евросоюзом после начала работы нового состава Еврокомиссии.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар по итогам разговора с Каей Каллас, которая с 1 декабря вступит в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Мы обсудили региональные проблемы и отношения Израиля и ЕС. Мы договорились углублять политический диалог между Израилем и ЕС", - написал он в соцсети X.

Саар добавил, что они с Каллас условились в скором времени встретиться лично.

"Мы скоро встретимся, чтобы изучить пути продвижения к этой цели. Я поздравил Каю Каллас с ее новой ролью и с нетерпением жду совместной работы", - отметил израильский министр.

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