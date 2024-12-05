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Глава МИД Италии: Зеленский должен идти на уступки

Глава МИД Италии: Зеленский должен идти на уступки Глава итальянского МИД Антонио Таяни проинформировал о том, что киевский режим в любом случае должен будет уступать ради завершения конфликта.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 01:11
Глава МИД Италии: Зеленский должен идти на уступки

Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что Киев должен будет пойти на уступки ради завершения войны.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью местному телеканалу RAI-1.

Таяни предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский вынужден будет отказаться от своих амбиций в том случае, если он не желает сильного ухудшения ситуации.

"Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что разрешить конфликтную ситуацию удастся за ближайшие 12 месяцев.

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