Глава МИД Италии: Зеленский должен идти на уступки

Глава итальянского МИД Антонио Таяни проинформировал о том, что киевский режим в любом случае должен будет уступать ради завершения конфликта.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что Киев должен будет пойти на уступки ради завершения войны.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью местному телеканалу RAI-1.

Таяни предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский вынужден будет отказаться от своих амбиций в том случае, если он не желает сильного ухудшения ситуации.

"Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что разрешить конфликтную ситуацию удастся за ближайшие 12 месяцев.