Глава МИД Италии заявил о неизбежности ответа Ирана Израилю

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ответ Ирана Израилю неизбежен.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ответ Ирана Израилю неизбежен.

Как передает Report , об этом он заявил в эфире канала Rete4.

"Мой иранский коллега сказал мне, что реакция Тегерана неизбежна. Я со своей стороны сказал, что было бы ошибкой допустить обострение в регионе, особенно опасно для гражданского населения. Но мне кажется, что позиция Ирана достаточно жесткая", - сказал премьер.

Он добавил, что по поводу иранской позиции "не надо строить иллюзий", но давление на стороны по поводу ближневосточного урегулирования продолжится.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что США готовятся к масштабной серии атак на Израиль со стороны Ирана, которые могут произойти в ближайшие дни.