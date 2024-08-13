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Глава МИД Италии заявил о неизбежности ответа Ирана Израилю

Глава МИД Италии заявил о неизбежности ответа Ирана Израилю Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ответ Ирана Израилю неизбежен.
Другие страны
13 августа 2024 г. 00:12
Глава МИД Италии заявил о неизбежности ответа Ирана Израилю

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ответ Ирана Израилю неизбежен.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире канала Rete4.

"Мой иранский коллега сказал мне, что реакция Тегерана неизбежна. Я со своей стороны сказал, что было бы ошибкой допустить обострение в регионе, особенно опасно для гражданского населения. Но мне кажется, что позиция Ирана достаточно жесткая", - сказал премьер.

Он добавил, что по поводу иранской позиции "не надо строить иллюзий", но давление на стороны по поводу ближневосточного урегулирования продолжится.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что США готовятся к масштабной серии атак на Израиль со стороны Ирана, которые могут произойти в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın xarici işlər naziri: İranın İsrailə cavabı qaçılmazdır

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