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Глава МИД Италии заявил, что соглашение по потолку цен на газ в ЕС почти достигнуто

Глава МИД Италии заявил, что соглашение по потолку цен на газ в ЕС почти достигнуто Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 04:56
Глава МИД Италии заявил, что соглашение по потолку цен на газ в ЕС почти достигнуто

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигнуто соглашение по потолку цен на газ.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Наш министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин упорно работает в Брюсселе, чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ, и мы почти достигли этого", - сказал глава итальянского МИД.

Напомним, что 22 ноября Еврокомиссия предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого предлагается ввести потолок цен на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м) на виртуальном хабе TTF.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, предлагаемая цифра может быть пересмотрена по итогам консультаций с членами сообщества. В Еврокомиссии пояснили, что инициатива предусматривает возможность экстренной отмены потолка цен на газ, если отраслевые регуляторы сочтут, что его сохранение может дестабилизировать рынки или привести к значительным проблемам с поставками.

Большинство заинтересованных стан, включая Италию, признали данное предложение неудовлетворительным и неэффективным. Позже Бельгия, Греция, Италия, Словения и Польша представили свое предложение об установлении потолка цен на уровне €160 за МВт·ч, который должен действовать постоянно. Венгрия со своей стороны заявляла, что не поддержит потолок цен на газ, который, по ее мнению, может подорвать поставки и снизить заинтересованность производителей газа в европейском рынке.

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