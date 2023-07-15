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Глава МИД Италии Таяни возглавил партию Берлускони

Глава МИД Италии Таяни возглавил партию Берлускони Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назначен национальным секретарем партии "Вперед, Италия". Основателем и лидером партии был бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который умер в возрасте 86 лет 12 июня.
Другие страны
15 июля 2023 г. 20:14
Глава МИД Италии Таяни возглавил партию Берлускони

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назначен национальным секретарем партии "Вперед, Италия". Основателем и лидером партии был бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который умер в возрасте 86 лет 12 июня.

Как передает Report, об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Кандидатуру господина Таяни в качестве нового главы "Вперед, Италия" поддержал Национальный совет партии. Во вступительной речи глава МИД заявил, что партия будет верна правительственной коалиции, но ее позиция всегда будет отличаться.

Антонио Таяни родился 4 августа 1953 года. Он занимает пост министра иностранных дел Италии с октября 2022 года. В 2008-2010 годах он был еврокомиссаром по транспорту, с февраля 2010 по октябрь 2014 года перешел на должность еврокомиссара по промышленности и предпринимательству. С 2017 по 2019 год господин Таяни возглавлял Европарламент.

Министр является давним политическим соратником господина Берлускони. В 1993 году господин Таяни представлял интересы семейного холдинга Сильвио Берлускони Fininvest. До 2005 года он был членом совета директоров и региональным координатором партии "Вперед, Италия" в Лацио.

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