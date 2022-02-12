Глава МИД Италии созвал специальное заседание для оценки ситуации в Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо инициировал специальное заседание кризисного центра МИД республики для оценки ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо инициировал специальное заседание кризисного центра МИД республики для оценки ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство не уточняет, будет ли на заседании решаться вопрос о возможном частичном отзыве итальянских дипломатов из Киева. На такой шаг уже пошел ряд стран, в том числе США и некоторые европейские государства.

Ранее Ди Майо пояснял, что до сих пор при координации с партнерами по ЕС отзыв дипломатов из Украины не рассматривался. При этом министр указал, что безопасность дипломатического представительства была укреплена, а при содействии кризисного центра создана специальная платформа для регистрации итальянцев, находящихся в Украине.

На сайте МИД Италии указывается, что в связи с эпидемиологической ситуацией поездки на Украину рекомендовано осуществлять только по весомым причинам.