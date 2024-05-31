Глава МИД Италии считает ошибкой отказ Китая участвовать в конференции по Украине

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает ошибкой отказ Китая от участия в мирной конференции по Украине, которая планируется 15-16 июня в Швейцарии.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает ошибкой отказ Китая от участия в мирной конференции по Украине, которая планируется 15-16 июня в Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Таяни заявил после встречи глав МИД стран НАТО.

"Я считаю, что все должны принять участие в мирной конференции. Мир - это ценность, которую все должны защищать независимо от преференций. По моему мнению, Китай, отказываясь, делает ошибку", - сказал он.

По мнению итальянского министра, Китай должен убедить РФ "сесть за стол переговоров" и завершить военные действия.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не может присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии, поскольку призыв Пекина к равноправному участию в переговорах как России, так и Украины расходится с повесткой встречи.

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.