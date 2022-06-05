О нас

Глава МИД Италии считает, что нехватка зерна с Украины приведет к новым войнам в Африке

Глава МИД Италии считает, что нехватка зерна с Украины приведет к новым войнам в Африке Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо полагает, что в случае невывоза зерна из украинских портов вспыхнут новые войны в Африке, будут новые госперевороты и наплыв мигрантов в Европу.
Другие страны
5 июня 2022 г. 17:43
Глава МИД Италии считает, что нехватка зерна с Украины приведет к новым войнам в Африке

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо полагает, что в случае невывоза зерна из украинских портов вспыхнут новые войны в Африке, будут новые госперевороты и наплыв мигрантов в Европу.

Такую точку зрения он изложил в воскресенье журналистам во время посещения Неаполя.

"Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины... Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить", - приводит слова главы МИД агентство ANSA.

Отметим, что 8 июня по инициативе Рима в онлайн-формате пройдет заседание, посвященное продовольственной безопасности, с участием представителей стран Средиземноморья.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın XİN başçısı: “Ukraynadan taxıl ixrac edilməsə, Afrikada yeni müharibələr olacaq”

Самое читаемое

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi