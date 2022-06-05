Глава МИД Италии считает, что нехватка зерна с Украины приведет к новым войнам в Африке

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо полагает, что в случае невывоза зерна из украинских портов вспыхнут новые войны в Африке, будут новые госперевороты и наплыв мигрантов в Европу.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо полагает, что в случае невывоза зерна из украинских портов вспыхнут новые войны в Африке, будут новые госперевороты и наплыв мигрантов в Европу.

Такую точку зрения он изложил в воскресенье журналистам во время посещения Неаполя.

"Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины... Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить", - приводит слова главы МИД агентство ANSA.

Отметим, что 8 июня по инициативе Рима в онлайн-формате пройдет заседание, посвященное продовольственной безопасности, с участием представителей стран Средиземноморья.