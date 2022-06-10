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Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса

Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил о десятках тысяч мигрантов из Африки в Европе, если проблема с продовольственной безопасностью не будет решена.
Другие страны
10 июня 2022 г. 20:12
Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил о десятках тысяч мигрантов из Африки в Европе, если проблема с продовольственной безопасностью не будет решена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANSA.

"Что касается продовольственной безопасности, если мы не вмешаемся как можно скорее, то получим еще десятки тысяч мигрантов из Африки в Европу. Мы поддержали попытку диалога в Турции, но, похоже, она не привела сразу к результатам. Я считаю, что нам нужны коллективные действия под руководством ООН", - заявил Ди Майо.

Вместе с этим глава МИД Италии добавил, что "продовольственная безопасность не является проблемой для европейских стран". По его мнению, проблема с заблокированным в портах зерном "может спровоцировать новые перевороты в Африке, распространение террористических организаций и миграцию".

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